Yorgancılar, Çeyizciler ve Perdeciler Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi, Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen ve Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Gazi Demir, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette esnafın genel durumu, ilçede yürütülen çalışmalar ve karşılıklı iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek oda başkanlarına teşekkür etti.