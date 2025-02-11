Çorum’da bazı oda başkanları, bir süre önce kurulan S.S 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi’ni ziyaret ettiler.

Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Sobacılar, Çilingirler ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Çorum Şeker Fabrikası karşısında bulunan kooperatif merkezine ziyarette bulundular.

Türkiye’de ilk ve tek olan S.S 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Tahsin Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif üyeleriyle görüşen Oda Başkanları, hayırlı uğurlu olsun dileğini ileterek, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temenni ettiler.

Kooperatif Başkanı Tahsin Şahin, oda başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür etti. Şahin, kooperatifin kuruluş süreci ve faaliyetleriyle ilgili de bilgileri paylaştı.