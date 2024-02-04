Gazetemiz köşe yazarlarından Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.

Mahir Odabaşı ziyaretinde son kitabı “Kaza Geliyorum Demez”i Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya hediye etti.

Kitap yazmanın emek istediğini vurgulayan Vali Dağlı, Mahir Odabaşı’nı tebrik ederek, özellikle çeşitli afetlerin ve kazaların yaşandığı ülkemizde “Kaza Geliyorum Demez” kitabının toplumun bilinçlenmesine katkı sunmasını diledi. Mahir Odabaşı da, Vali Dağlı’ya ilgi ve alakası için teşekkür etti.