TV100'de yayınlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programının konuğu Sinan Oğan oldu. Sinan Oğan, geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine sunduğu teklifi açıkladı. 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nı destekleyen Oğan Kılıçdaroğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

3 BAKANLIK VE CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI

Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve 3 bakanlık teklif ettiğini açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU 'KAZANIRSAK YÖNETEMEYECEĞİZ' DEDİ"

Sinan Oğan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’na, ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi diye sordum. Bana “Yönetemeyeceğiz. Kriz çıkar.” dedi."



"DEVLETİN KORUMASI ALTINA GİRMEK ZORUNDA KALDIK"



Çok yoğun bir şekilde tehdit ve linçlerle mücadele etmek zorunda kaldığını ifade eden Oğan, "1 yıldır çocuklarıma kadar aileme kadar tehditlerle uğraştım. Devletin koruması altına girmek durumunda kaldık. FETÖ'cüler mi tehdit etmedi? CHP yandaşları mı etmedi? Muhalif bir belediye başkanının trol ordusu tehdit etti. PKK yandaşları, FETÖ yandaşları ve sosyal medyada demokrat olarak geçinen CHP'li olarak bir kısmı geçinen, kendisini CHP'ye yakın gören sosyal medya silahşörleri, bir kısmı gazeteci etiketi üzerinde olan kişiler tehdit etti." dedi.