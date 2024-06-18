Antalya Serik'te bir baba, tartıştığı oğlunu aracının içinde öldürdü. Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gelirken 26 yaşındaki gencin cansız bedeni morga kaldırıldı, oğlunu öldüren baba ise tutuklandı.

CİNAYET SONRASI OĞLUNUN BAŞINDAN AYRILMADI

Haspınar Mahallesi'nde dün otomobil içindeki baba oğul tartışması büyüdü. Silahıyla oğlu İsmail Kök'e (26) ateş eden Mustafa Kök (62), oğlunun ölümüne sebep oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü koltuğunda oturur vaziyette bulunan İsmail Kök'ünhayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunun başından ayrılmayan Mustafa Kök ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BİRLİKTE YEMEK YİYİP İÇKİ İÇTİLER

Baba Mustafa Kök ile akaryakıt istasyonunda çalışan oğlu İsmail Kök'ün olaydan önce Pınargözü Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyip alkol aldığı, İsmail Kök'ün kullandığı araçla Haspınar Mahallesi'ne doğru yola çıktıkları öğrenildi. Mahalleye yakın bir yerde durdukları sırada Mustafa Kök'ün "Biraz uyuyayım" deyip yattığı, uyandıktan sonra da oğlu ile arasında tartışma çıktığı belirtildi.

"YETER ARTIK SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Köye gelmemesi konusunda sürekli ikazda bulunulan İsmail Kök'ün her seferinde köye gelip anne ve babasına hakaret ettiği, bu nedenle babasıyla aralarında tartışma çıktığı kaydedildi. Tartışmanın ardından Mustafa Kök'ün, "Yeter artık seni öldüreceğim" diyerek belinden çıkardığı tabanca ile oğluna ateş ettiği öğrenildi.

"PİŞMANIM"

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba, adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Pişmanım." dedi. Zanlı, "Kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail Kök'ün cenazesi ise adli tıptaki işlemlerin ardından Haspınar Mahallesi'nde defnedilecek