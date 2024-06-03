Çorum Genç Memur Sen ve Eğitim Bir Sen tarafından Çorum Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile Bir Bilenle Bilge Nesil projesi kapsamında düzenlenen “Tarihte Kudüs ve Mescid-i Aksa” konulu kompozisyon yarışmasının ödülleri törenle verildi.

Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde İlahiyatçı Yazar ve Tv Programcısı Dr. Erkan Aydın, Kudüs’ü anlattı.

Program İstiklal Marşının okunması ve Celal Göker’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş, yaptığı açılış konuşmasında Genç Memur-Sen'in yüzbinlerce öğrenciyle yürüttüğü “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesinin ahlakın hukuktan, vahyin bilgiden, özün kabuktan, ilahi olanın varlıktan dışlandığı, bu ideolojik dünya düzeninde, bu modern çağın fikir çarkına bir meydan okuma olduğunu belirterek, “Bir Bilenle Bilge Nesil Projemiz, kültürel soykırıma karşı "diriliş neslini" sekülerizme karşı "Asım'ın neslini" siyonizme karşı "Kudüs neslini" deizme, ateizme karşı "Kur'an neslini", enformatik cehalete karşı "bilge nesli" yetiştirme ahdine sımsıkı sarılmaya devam etmektedir. Bugün geldiği noktada heybeti ve bereketiyle göğsümüzü kabartan projemizin çok net, her kaliteli fikir gibi çok basit bir çıkış noktası vardı. "Bir öğrenci, bir öğretmen ve bir kitap", evet işte bu muhteşem üçlü bir araya geldiğinde tüm dünyayı değiştirebilir. Çünkü biz biliyoruz ki; çölleri yeşillendirecek fikirler, kapitalizmin harami çağını tuz buz edecek neferler, heybetini inancından, gücünü medeniyet birikiminden alan gençlerancak kitapla, okumayla, bilgiyle, hikmet ve bilgelikle yetişir” dedi.

Konuşmasında gençlere seslenen Fatih Okumuş, “Sizlere güveniyor, sizlere inanıyoruz. Başaracaksak sizinle başaracağız. Biz imkanı, siz gayreti ortaya koydunuz ve bu işbirliğinden büyük bir gelecek potansiyeli doğdu. İşte bu gençlik, bu salonu dolduran sizler "Z Kuşağı" saçmalığını çöp kutusuna attınız. Bize gençlikten umudu kesmemiz için kurulmuş bu tuzağı parçaladı. Gençlik denince birilerinin aklına amaçsız, inançsız bir topluluk gelebilir. Ama bizim aklımıza bu salonlardaki gençlik geliyor. Bu amaçla 7 yıl önce başlattığımız “Bir Bilenle Bilge Nesil” projemiz dalga dalga büyüyor yayılıyor. Türkiye genelinde, “Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi 7 yılda, 50 bine varan öğretmeni seferber ederek, 500 binin üzerinde öğrenciyi 2.000.000 kitapla buluşturdu. İki binin üzerinde konferans düzenledi, yüzbinlerce kompozisyon yazdırdı, 20 binin üzerinde gencimizi ödüllendirdi. Çorum Bir Bilenle Bilge Nesil projesinde bu yıl merkez ve 13 ilçenin tamamında 100 adanmış öğretmen ve 1000 öğrencimizle “Tarihte Kudüs ve Mescid-i Aksa” kitabı okunarak tahlilleri yapıldı.

Bu muazzam tablonun ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi olan başta adanmış öğretmenlerimize, projenin başlangıç aşamasında bugüne kadar destekleriyle çalışmalarımıza güç katan Sayın Valimize, kitapları temin ederek öğrencilerimizle buluşturan Sayın Belediye Başkanımıza, projemizin sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde paydaşımız olan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca ödül törenimize teşrif ederek bizleri yalnız bırakmayan, Kudüs konulu konferansı ile birazdan sahnede yer alacak olan ilahiyatçı, Yazar Sayın Dr. Erkan Aydın hocamıza da hassaten teşekkür ediyor, programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Genç Memur Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı ise yaptığı konuşmada gençlerin medeniyetini, Türkiye’yi ve Dünyayı çok iyi bilmesi gerektiğini belirterek, “Bu proje ile bunları gençlere vermeye çalışıyoruz. Bir nesil Ayasofya’nın ibadete açılmasını hayal etti ve şimdi bu gerçekleşti. Bir nesilde Mescid-i Aksa’nın özgür olduğu günleri hayal ediyor ve bu da ileri de mutlaka olacak” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da yaptığı konuşmada Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman küçük hedefleri olmadığını dile getirerek, “Millet olarak daima büyük hedeflerimiz olmuştur” diye belirtti. Başkan Aşgın, konuşmasında Kudüs’ten bahsetti.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise Kudüs’ün 400 yıl barış şehri olduğunu ancak günümüzde zulmün tüm insanlığının gözünün önünde yapıldığı bir yer haline geldiğini belirtti.

Programa konuşmacı olarak katılan İlahiyatçı Yazar ve Tv Programcısı Dr. Erkan Aydın, Kudüs’ün İslam tarihinde ki öneminden bahsetti.

Erkan Aydın, Kudüs’ün tarihsel konumunda bahsederek, “Kudüs konusu gündeme geldiğinde bir saman alevi gibi ele alınacak bir mesele değildir. Kudüs bir medeniyet meselesidir” dedi.

YARIŞMADA DERECE ELDE EDEN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından Bir Bilenle Bilge Nesil projesi kapsamında gerçekleştirilen “Tarihte Kudüs ve Mescid-i Aksa” konulu kompozisyon yarışmasında derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmada birinci Çiğdem Yılmaz, ikinci Zeynep Birol ve üçüncü ise Soner Çatalbaş oldu. Yarışmada mansiyon ödülüne ise; Hayrunisa Bahtiyar, Belinay Türksal ve Sezer Çatalbaş layık görüldü.

Öğrencilere ödüllerini protokol üyeleri verdi.

Program toplu hatıra fotoğrafının çekinilmesi ile sona erdi.