Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın Proje Okullarında görev yapan öğretmenlerle ilgili yaşanan gelişmeler hakkında bir açıklama yaptı.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın proje okullarında görev yapan öğretmenlerle ilgili yaşanan gelişmeleri Milliyetçi Hareket Partisi olarak yakından takip ettiklerini söyleyen Mehmet İhsan Çıplak, görev süresi uzatılmayan öğretmenlerin, diğer okullara atanmak üzere belirlenen bir takvim çerçevesinde yönlendirildiğini, yerlerine ise başka okullardan atamalar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu atamaları gerekçe göstererek bazı sendika ve STK’ların, öğrencileri de bu eylemlerine dâhil etmek üzere çeşitli girişimlerde bulunduklarını söyleyen Çıplak, “Söz konusu sendika ve STK’ların, günlük politik amaçlarına ilköğretim öğrencilerimizi de dâhil etme çabaları asla kabul edilemez. Zira Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin disiplinle ilgili maddeleri, öğrencilerimizin bu tür eylemlere katılımına açıkça izin vermez” dedi.

Çorum olarak, bu tip olayların şehrimize zarar vermesi ve bu olayların ilköğretim öğrencilerine indirgenmesinin, durumun hassas yapısına uygun olmadığına vurgu yapan İl Başkanı Çıplak, “Tavsiyemiz, ilköğretim öğrencilerimiz üzerinden siyaset yapılmamasıdır” şeklinde konuştu.

Çıplak, “Bu sendika ve STK’ların düşüncelerine elbette saygı duyuyoruz. Ancak bu düşünceler dile getirilirken, öğrencilerimizin bu süreçlere alet edilmesini kesinlikle doğru bulmuyor ve kınıyoruz” ifadelerini dile getirdi.

Öğrencileri korumak, onları kamu düzenini sarsıcı faaliyetlerden uzak tutmak bu ülkedeki her vatandaşın asli görevi olduğunun altını çizen İl Başkanı Çıplak, konunun yakın takipçisi olmaya ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.