İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, "2. dönemin başlaması" ile ilgili yazılı mesaj yayınladı.

Tüm eğitim camiasına sağlıklı, başarılı ve verimli bir dönem dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2024-2025 eğitim-öğretim yılının ara tatilini tamamlayarak, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü yeniden okullarımızda bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. Tatil sürecinde dinlenmiş, enerji toplamış ve yeni döneme hazır bir şekilde döndüğünüzü umuyorum.

Eğitim, bireyin ve toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Bu bilinçle, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları, öğrencilerimizin azmi ve velilerimizin desteğiyle başarılarla dolu bir dönemi hep birlikte geçireceğimize inanıyorum.

Sevgili öğrenciler, sizler bizim en büyük umudumuzsunuz. Kendinizi geliştirmek için çaba göstermeye, bilgiye ve öğrenmeye olan tutkunuzu sürdürmeye devam edin. Değerli öğretmenlerimiz, sizlerin fedakârlıkları ve gayretleriyle çocuklarımızın en iyi eğitimi alacağına inancımız tamdır. Kıymetli velilerimiz, eğitimin en önemli paydaşlarından biri olarak gösterdiğiniz destek bizler için çok kıymetlidir.

Bu vesileyle, tüm eğitim camiamıza sağlıklı, başarılı ve verimli bir dönem diliyor, öğrencilerimize derslerinde üstün başarılar temenni ediyorum."