Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri okullarda “Sağlıklı Beslenme ve Obeziteyle Mücadele”yi anlattılar.

Tıp Fakültesinden 33 öğrenci, “Sağlıklı Beslenme ve Obeziteyle Mücadele” gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sait Değer’in danışmanlığında saha uygulaması yaptılar.

“Sağlıklı Beslenme ve Obeziteyle Mücadele” konusunda teorik olarak eğitimlerini tamamlayan öğrenciler saha uygulaması kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlediler.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün desteği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile Çorum’daki 35 ortaokulda 3.500 öğrenciye ulaşıldı. Saha uygulamasının ardından ise Tıp Fakültesi öğrencilerine Dekanlık tarafından katılım belgeleri verildi.