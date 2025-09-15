Eğitim-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Tuba Demirel, Eğitim-İş olarak defalarca dile getirmelerine ve hazırladıkları raporları Valiliğe sunmalarına rağmen, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulların yaşadığı sorunlara hâlâ çözüm üretilmediğini belirtti.

“Bugün geldiğimiz noktada eğitim hakkı hiçe sayılmakta, kamu kaynakları heba edilmektedir” diyen Tuba Demirel, “Öğrencilerimiz bir öğün ücretsiz yemek hakkından mahrum bırakılmakta, kendi yemeğini getiren çocuklarımız dahi oturup yemek yiyebilecek bir masa bulamamaktadır. Bunun en somut örneği geçtiğimiz günlerde Çorum’da yaşanmıştır. İstiklal İlkokulu öğrencilerinin koridorlarda, merdivenlerde ve hatta okul dışındaki kaldırımlarda yemek yemek zorunda kaldıkları görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Velilerin tepkisine rağmen yetkililer hâlâ sessizdir” dedi.

Görevlendirmelerde usulsüzlüklerin sürdüğünü, liyakat ilkesinin açıkça çiğnendiğini iddia eden Tuba Demirel, “Bu yanlış uygulamalar sonucunda öğretmenler norm fazlası durumuna düşürülmekte, hem mesleki mağduriyet yaşanmakta hem de ciddi kamu zararı ortaya çıkmaktadır. Okullarımızda temizlik personeli yetersizliği nedeniyle hijyen koşulları sağlanamamakta, öğrencilerimiz sağlık riskiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Güvenlik sorunları nedeniyle pek çok okulda eğitim ortamı tehdit altındadır. İlimizde bazı okullardaki asansörler kırmızı etiket almıştır. Bu, asansörlerin güvenli olmadığının resmi tespitidir. Buna rağmen öğrencilerimiz ve çalışanlarımız bu riske mahkûm edilmektedir. Bu, ihmali olan yöneticilerin korunduğunu açıkça göstermektedir. Eğitim ortamını baskı altına alan bu anlayış kabul edilemez. Öğrencilerimizin sağlıklı ve onurlu bir şekilde yemek yiyebileceği alanlar derhal sağlanmalıdır. Liyakatsiz görevlendirmelere son verilmeli, öğretmenlerimiz mağdur edilmemelidir. Kamu kaynakları keyfi uygulamalarla heba edilmemelidir. Temizlik, hijyen ve güvenlik sorunları acilen çözülmelidir. Kırmızı etiketli asansörler derhal onarılmalı, can güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. Çocuklarımızın eğitim hakkı ertelenemez, pazarlık konusu yapılamaz.

Öğretmenlerimizin emeği ve devletin kaynakları keyfi uygulamalarla heba edilemez” diyerek açıklamasını tamamladı.