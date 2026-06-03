Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulunda Arca Çorum FK coşkusu. Okul yönetimi tarafından yapılan anlamlı bir uygulama ile dün okuldaki öğrenciler okula Çorum FK forması ile geldiler.

Mukadder Akaydın İlkokulu öğrencileri 1. ligden Süper Lige çıkan son takım olmayı başaran kırmızı siyahlı takımın forma, bayrak ve kaşkolları ile okula gelerek ortaya renkli görüntüler çıkardılar.

Okul genelinde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, büyük bir gurur ve coşkuyla Çorum FK’nın şampiyonluğunu kutladı. Takımın elde ettiği başarı, öğrencilerimize azim, birlik ve hedefe ulaşma konusunda ilham kaynağı oldu. Kırmızı-siyah renklere bürünen okulumuzda renkli görüntüler oluşurken, öğrencilerimiz hem eğlenceli vakit geçirdi hem de şehrimizin gururu Çorum FK’nın başarısını hep birlikte kutlama fırsatı buldu.

Kutlama sırasında başka kulüplerin formaları dikkat çekerken Çorum genelinde okullarda Çorum FK sevgisini aşılamak için bir forma kampanyasının çok daha güzel olacağı belirtildi.