İstanbul’da yapılan Savate Assult Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir altın iki gümüş ve dört bronz madalya kazandılar. 19-22 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Kurtköy Spor Salonunda düzenlenen Savate Assult Minikler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonasında yıldız erkekler 57-60 kiloda Mehmet Emin Öztemiz altın madalya kazandı.

Genç erkekler Assult 48 kiloda İbrahim Can Aykaç, yıldız erkekler assult 54-57 kiloda Ömer Taştepe ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç Bayanlar 48 kiloda Ömür Köse, yıldız bayanlar Assult 65 kiloda Yaren Özdemir, genç erkekler assult +70 kiloda Ömer Efe Çalık ile yıldız erkekler 45-48 kiloda Miracan Çalışkan üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Çorum takımı antrenörü Aydın Fırat sporcuların Türkiye şampiyonasında azimleri, disiplinleri ve mücadele ruhtaları ile Çorum’u en güzel şekilde temsil ettiklerini belirterek sporcularını antrenörlerini ve ailelerini tebrik etti.