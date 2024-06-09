Çorum’da okul müdürü ve okul görevlisini zincirlerle darp ettikten sonra firar eden Irak uyruklu şüpheli yakalandı.

Okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin durumu ile ilgili bilgi verdiği velisi Saeed Daeh H. tarafından zincirlerle darp edilmişti.

Saldırganlardan oğul M.S.D.S. (20), polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı, babası S.D.H.S.’nin (54) ise yakalanması için çalışma sürüyor.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.