Çorum 'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Öğretmenler Günü dolayısıyla Gazi Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Atatürk Anadolu Lisesince Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda kutlama programı düzenlendi.

Vali Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada, öğretmenliğin saygın bir meslek olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktarmadığını, aynı zamanda karakter inşa eden, değerleri öğreten ve bireyi hayata hazırlayan bir rehber olduğunu belirten Çalgan, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da bir öğretmenin eserinin yetiştirdiği öğrenciler olduğunu belirterek, "Öğretmenlerin eserleri aslında bizim geleceğimizdir. Bilimde, sanatta ve kültürde bugün dünden daha iyiysek bu öğretmenlerimizin sayesindedir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da, öğretmenlerin sabır ve sevgiyle gönüllere dokunan, nesillerin karakter inşasında en güçlü rehber olduğunu vurguladı. Çağlar, "Her bir öğretmen dünün emanetini bugüne, bugünün umudunu yarınlara taşıyan gönül insanıdır. Sınıflarınıza taşıdığınız her ışık ülkemizin geleceğini aydınlatmaktadır." diye konuştu.

Emekli öğretmen Dursun Şen de öğretmenliğin sadece bir bilgi aktarma süreci olmadığını belirterek, "Öğretmenlik hayatım boyunca tek amacım dürüst, çalışkan, değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmekti. şeklinde konuştu.

Öğretmenliğe yeni başlayan Abdulmecit Han ise Türkiye Yüzyılının temelini oluşturan milli ve manevi değerlere bağlı, eleştirel düşünebilen, üretken, vicdanlı ve merhametli bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Törende, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi.

Yıl içinde emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdim edildiği törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerin sahnelenmesiyle devam etti.

Törene, Vali Ali Çalgan'ın eşi Halide Çalgan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.