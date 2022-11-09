Oğuzlar'da 27 bin ton ceviz hasat edildi

Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin yapıldığı Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bu yıl 27 bin ton ceviz hasat edildi.

Çorum'un coğrafi işaretlerinden Oğuzlar cevizi, hasat döneminde daha dalındayken alıcı buluyor.

Kolay kırılan ince kabuğu, lezzeti, beyaz rengi, yüksek yağ oranı gibi özellikleriyle öne çıkan Oğuzlar cevizinin fidanı da çiftçiler tarafından tercih ediliyor.

İlçede yaklaşık 30 gün süren hasat dönemi, cevizlerin sokak aralarında kurutulmasıyla sona erdi.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, AA muhabirine, hasat dönemini sorunsuz şekilde tamamladıklarını, cevizlerin bir kısmının tüketiciye sunulduğunu, bir kısmının da ambarlara kaldırıldığını söyledi.

Ceviz siparişlerinin devam ettiğini belirten Hantal, Oğuzlar cevizinin Türkiye'nin her yerinden talep edildiğini dile getirdi.

Ceviz hasadının yoğun emek gerektirdiğine işaret eden Hantal, "Türkiye'nin ceviz üretiminin yüzde 8'ini biz karşılıyoruz. Geçen yıl 26 bin ton civarında ceviz üretmiştik. Bu yıl yaklaşık 27 bin ton civarında ceviz elde ettik." dedi.

Bu yıl ilçede dolunun etkili olduğu bölgelerde rekoltenin düştüğünü ama yüksek kaliteli ceviz elde ettiklerini belirten Hantal, "Kaliteli cevizimizi tüketicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Dolu nedeniyle Cumhurbaşkanı'mız zarar gören çiftçilere gübre desteği verdi, onları da en kısa sürede üreticilerimize dağıtacağız." diye konuştu.(AA)