Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Gümüş 100. Yıl Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İlçe Stadı'nda devam eden törende, Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Törende, Kaymakam Tayfun Yılmaz ile Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.