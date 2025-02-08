Türkiye'nin ceviz üretiminin yüzde 8'inin sağlandığı Çorum 'un Oğuzlar ilçesinde ceviz yetiştiricilerine "cevizde bitki besleme" eğitimi verildi.

Oğuzlar Belediyesi konferans salonunda düzenlenen eğitimde ziraat mühendisi Hasan Sargan, üreticilere ceviz ağaçlarında verimliliğin artması için uygulanması gereken bitki besleme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Oğuzlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Oğuzlar Ziraat Odası Başkanlığı ve Tarım Kredi Kooperatifince düzenlenen eğitime Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Rıza Tüfek, Dodurga Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çocak ile çiftçiler katıldı.