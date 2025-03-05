Çorum’un Oğuzlar ilçesinde çiftçilere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) verilen hibe destekleri hakkında bilgi verildi.
Oğuzlar Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, TKDK Çorum İl Koordinatörlüğünden Ziraat Mühendisi Ali Aydın, çiftçilere hibe desteklerinin proje hazırlama ve uygulama süreçlerini anlattı.
Aydın, sunumunun ardından çiftçilerin sorularını yanıtladı.
Oğuzlar Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, TKDK Çorum İl Koordinatörlüğünden Ziraat Mühendisi Ali Aydın, çiftçilere hibe desteklerinin proje hazırlama ve uygulama süreçlerini anlattı.
Aydın, sunumunun ardından çiftçilerin sorularını yanıtladı.
Editör: Anadolu Ajansı