Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Hıdırellez kutlamaları kapsamında gönüllü vatandaşlardan toplanan ürünlerle pişirilen 12 kazan aşure vatandaşlara dağıtıldı.

Oğuzlar Belediyesince düzenlenen Hıdırellez kutlamaları kapsamında gönüllü vatandaşlardan imece usulü toplanan buğday, pirinç, üzüm, incir, nohut, fasulye, şeker gibi malzeme, Karadonlu Canbaba Türbesi bahçesinde kurulan dev kazanlarla pişirildi.

Sabah namazından itibaren pişirilmeye başlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, etkinlikte yaptığı konuşmada, vatandaşların Hıdırellez bayramını tebrik etti.

Oğuzlar'ın ceviz üretimiyle öne çıkan bir ilçe olduğunu ve bu yıl zirai don nedeniyle meyve ağaçlarının zarar gördüğünü belirten Tahtasız, konuyu TBMM'de gündeme taşıyacağını kaydetti.

Zirai don nedeniyle üreticilerin 2 yıl verim kaybı yaşayacağını dile getiren Tahtasız, üreticilerin zararının devlet tarafından karşılanması konusunda çaba sarf edeceğini bildirdi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ise bu tür organizasyonların halkın özüne dönmesine vesile olduğunu söyledi.

İnsanların kendi özünü oluşturan değerleri bilmek zorunda olduğunun altını çizen Cebeci, "Biz 'İyiyi ara, doğruyu ara, düzenli ara fakat kusuru arama' diyen Mevlana'yı, "Maharet güzel görebilmektir. Cihan, alem, herkes bilsin ki şunu, en büyük ibadet sevebilmektir' diyen Yunus Emre'yi, 'Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir' diyen Karadonlu Canbaba'nın hocası Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi, 'Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener' diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü iyi anlamak, tanımak ve anlatmak zorundayız." dedi.

Cebeci, etkinlikte ikram edilen aşurenin yalnızca kazanın içindeki bir yemek olmadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kazanlara baktıkça birlik ve beraberliği görmeliyiz. Çünkü o kazanlarda pişen aşure ne Oğuzlar Belediyesinin ne de bir zenginin ikramıdır. O, birlik ve beraberliğin ürünü, halkımızın misafirlerine yaptığı bir ikramdır. Eğer birlik olursak, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur."