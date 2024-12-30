Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2025’in umut, dayanışma ve birlik dolu bir yıl olmasını dileyerek, Oğuzlar’ın gelişimi için el birliğiyle çalışma çağrısında bulundu.

Karadeniz, “2025, birlikte atacağımız adımlarla Oğuzlar’ı daha yaşanabilir bir hale getireceğimiz ve herkesin haklarına saygı gösterildiği bir dönem olmalıdır” dedi.

Toplumun her kesiminin sesi olmanın önemine dikkat çeken Karadeniz, “Her bireyin duyulması gereken sesi vardır. Bizler, kadın, genç ve yaşlı tüm Oğuzlar halkının yanında duracak, ihtiyaçlarına sahip çıkacağız. 2025, birlikte güçlenerek, güzel hedeflere ulaşabileceğimiz bir yıl olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kadınların ve gençlerin toplumda üstleneceği görevlerin önemine değinen Karadeniz, “Kadınlarımızın, ailelerinin ve toplumun güçlü teminatıdır. Gençlerimizin enerjisi ve vizyonu, geleceğimizin en önemli dayanağıdır. 2025 yılı, kadın ve gençlerin potansiyelini sergileyeceği, toplumun her alanında aktif rol alacağı bir dönemi işaret etmelidir” diye belirtti.

“Adalet, sosyal barışın temelidir” diyen Talip Karadeniz, eşit hakların sağlanmasının gerekliliğine vurgu yaptı. “2025, adaletin ve sosyal eşitliğin tam anlamıyla sağlandığı bir dönem olmalıdır. Tüm bireylerin haklarının korunduğu, fırsat eşitliğinin sağlandığı bir Oğuzlar için kararlılıkla çalışacağız” şeklinde konuştu.