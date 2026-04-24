Okullararası Geleneksel Okçuluk İl Birinciliği’nde Çorum’u temsil edecek sporcular belli oldu.

Minik, küçük, yıldız ve genç (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen il birinciliğinde 101 öğrenci mücadele etti.

Nazmi Avluca Sahası’nda yapılan il birinciliğinde kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ve okulları şu şekilde oluştu;

Minik kızlar: 1. Elif Nida Mert, 2. Gül Köken, 3. Alya Berin Köse, 4. Defne Emer. Minik erkekler: 1.Ömer Alp Avcı, 2.Ertuğrul Dinçarslan, 3.Emirhan Avcı, 4.Kerem Efe Çavdar.Küçük kızlar: 1.Erva Altındaş, 2.Zeynep Tuğçe Kılınç, 3.Lalezar Oyuncu, 4.Betül Sucu.

Küçük erkekler: 1.Hakan Mirza Teryakioğlu, 2.Buğra Yiğit Seyrek, 3.Eşre Sira Dinç, 4.Toprak Atar.Yıldız kızlar: 1.Zeynep Erva Yoldaş, 2.Elif Öz, 3.Hatice Kübra Güngör, 4.Azra Nesrin Aksungur.

Yıldız erkekler: 1.M.Berat Şahin, 2.Yiğitcan Çetin, 3.Abdullah Kaan Demirkan, 4.Abdulbaki Çiftçi.B Genç kızlar: 1.Buse Naz Akgül, 2.Hüma Zişan Alaca, 3.Buğlem Nur Bayram, 4.Nazlıgül Civelek. B Genç erkekler: 1.Salih Tayyip Ünel, 2.Samet Emin Tomar, 3.Arda Borucu, 4.Muhammed Çilek.A Genç kızlar: 1.Efsanur Kaplan, 2.Doğa İdeci, 3.Fatma Gül Akdaş, 4.Rabia Şişik.A Genç erkekler: 1.A.Sefa Çetin, 2.A.Akif Birgül, 3.A.Emre Tiryaki, 3.M.Kerem Doğan.

Takımlar sıralamasında ise minik kızlarda Atatürk İlkokulu, minik erkeklerde Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, küçük kızlarda ve erkeklerde, yıldız erkeklerde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, yıldır kızlarda Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu, B Genç kızlarda ve A Genç erkeklerde Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi, B Genç erkeklerde ve A Genç kızlarda Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi şampiyonluk ipini göğüsleyen okullar oldular.

Atışların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi. Kategorilerinde birinci olan sporcular ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.