ARCA Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, kendisine verilen “Fahri Hemşehri” unvanı dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

Çorum’un başarısıyla her zaman gurur duyduğunu ifade eden Balçık, “Çorum’a gönül veren herkes gibi ben de bu şehrin başarılarıyla gurur duyuyorum. Şahsımı ‘Fahri Hemşehri’ unvanına layık gören AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Bu anlamlı unvanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Balçık, aynı zamanda önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, “Çorum için çalışmaya ve ARCA Çorum FK’yı daha büyük başarılara taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.