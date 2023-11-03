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Okul Sporlarında 2023-24 Eğitim Öğretim Yılında ilk madalyalar güreş branşında sahiplerini buldu. Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan ve iki gün süren il birinciliğinde Gençler A ve B kategorileri serbest ve grekoromen stil kız ve erkeklerde müsabakalar yapıldı. Toplam 133 sporcunun mindere çıktığı il birinciliğinde genç bayanlarda dört sporcu müsabaka yapmadan sıkletlerinde birinci oldular.

Gençler A kategorisi Okullar arası Serbest Güreş İl birinciliğinde ise 25 sporcu mücadele etti. Güreşler sonunda dereceye giren sporcular şöyle: 51 kilo Emir Eraslankılıç, 55 kilo Efe Eraslankılıç, 60 kilo Berkay Körpeş, 2. Kemal Özcenik.65 kilo 1 B. Kaan Atabek, 2. Metehan Yücel, 3. Enes Çavuşoğlu, 71 kilo E1. E Berat Ertaşmış, 2. Halit Erol, 3. Ahmet Özdemir, 4. Arda Kaya. 80 kilo: 1. Gökhan Yıldırım, 2. Emre Öner, 3. Sadık Efe Temizhan, 92 kilo 1. Yunus Emre Çimen, 2. Ö. Asan Kantar, 3. Hüseyin Ejder, 4. Ozan Kabak, 92-110 kilo: 1. Mustafa Mert Uzun, 2. Tarık Çakır, 3. Emre Güngören, 4. Taha Teryaki.

Gençler A kategorisi grekoromen güreş il birinciliğinde 18 sporcu mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle: 51 Kilo Berat Çırak. 55 kilo 1. Samet Gayretli, 2. Kemal Özcenik. 60 kilo: 1. Turgay Yıldız, 2. Alper Gül, 3. M. Kerem Bezekoğlu. 65 kilo: 1. Enes Ayağıbüyük, 2. Enes Raşit Türe, 3. Enes Çavuşoğlu, Metehan Eryücel. 71 kilo: 1. Orçun Akduman, 2. Arda Kaya, 3. Halit Erol. 80 kilo: 1 Miraç Alaca, 2. Yusuf Aktepe. 92 kilo: 1. Abdullah Nuri Bayır.

Genç Bayanlar A ve B kategorilerinde ise dört farklı sıklette dört sporcu müsabaka yapmadan birinci oldular. Gençler A kategorisinde 43 kiloda Eda Nur Tümer tek sporcu olarak mücadele etti. Gençler B kategorisinde ise 49 kiloda Sevil Acar, 53 kiloda Derya Dural, 61 kiloda ise Özdemir Özmez rakipsiz olarak birinci oldular.

Genç erkekler B kategorisi grekoromen il birinciliğinde en fazla katılımın olduğu kategoride oldu. 48 güreşçinin mücadele ettiği bu müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye girenler şöyle:

41-45 kilo: 1. M. Yunus Karınca, 2. Ömer Durdemir. 48 kilo: 1. Batuhan Kayaer, 2. Salih Eroğlu. 51 kilo: 1. İ, Arda Tosun, 2. Bahadır Ereroğlu, 55 kilo; 1. Eren Yurdakul, 2. Utku İlbars, 3. Bedirhan Kayaer, H. Hüseyin Bölükbaş. 60 kilo 1. Ömer Vargeloğlu,, 2. İbrahim Körpe, 3. Dursun Karadurak. 68 kilo: 1. M. Emin Çökeniş, 2. Ekrem Özel, 71 kilo: 1. Yusuf Alp Arslan, 2. Gazi Gürses, 3. İshak Oslu, 80 kilo: 1. Yiğithan Alaca, 2. Mustafa Koca. 90 kilo: Ertunç Aktan, 100 kilo: Ercan Yelmencioğlu,

38 güreşçinin mücadele ettiğiGençler B kategorisi serbest güreş il birinciliğinde ise sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler şöyle: 41-45 kilo: Berat Veli Körpeş, 2. M. Mustafa Sert, 3. Abdulkerim Ateş. 48 kilo: 1. Eren Yalçın, 2. Samet Arslan, 3. Ayberk Uzun. 51 kilo 1. Fatih Şahin, 2. Hasan Hüseyin Sert, 3. Necati Bozkurt, 4. Taha Taşcı. 55 kilo: 1. Erdem Topal, 2. Emre Yalçın, 3. Mehti Beril, 4. H. Hüseyin Bölükbaş. 60 kilo: 1. Ali Yağlı, 2. Hüseyin Efe Yıldırım, 3. Mustafa Kaan Teke, 4. S. Yunus Atmaca. 65 kilo: 1. Ömer Faruk Ceylan, 2. Sedat Ege Çolak, 3. Bedirhan Kınıklı. 71 kilo: 1. Ömer Faruk Özdemir, 2. Mehmet Efe Koca, 3. Mustafa Furkan Yavuz, 4. İshak Oslu. 80 kilo: 1. Uğur Alp Tuzcu, 2. Eren Uzun, 3. R. Ekrem Yumutkan, 4. Mustafa Koca. 92 kilo: 1. Yusuf Karakaş, 2. Ertunç Aktan. 92-110 kilo: 1. Bekir Ünal, 2. Onur Boğaz Şahin, 3. Nedim Yaşar Metin.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere madalyaları verildi. Sıkletlerinde birinci olan sporcular ile geçen yıl Türkiye Şampiyonasında derece kazanılan bazı sıkletlerde ise ilk iki sırayı alan sporcular gruplar ve Türkiye Şampiyonalarına gitmeye hak kazandılar.