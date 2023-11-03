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Ankara’da dün başlayan Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol Türkiye finallerinde Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü kadın takımı ilk gün yaptığı üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet aldı.

Yedi takımın mücadele ettiği Türkiye finallerinde tek grupta yapılan maçlarda Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü Serap Çelik, Leyla Yaman, Büşra Öz Turan ve Fatma Topaktaş’dan oluşan kadrosu ile ilk maçında Aydın’a 15-8 yenildi. İkinci maçında Bursa’yı 15-8 yenen Çorum Milli Eğitim üçüncü maçında da Malatya’yı 12-6 yenerek finallere iyi bir başlangıç yaptı.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü final grubunda bugün bir maç oynayacak. Saat 11.30’da Yozgat Sarıkaya Kaymakamlığı ile karşılaşacak. Çorum bayan takımı 4 Kasım cumartesi günü ise saat 10.30’da Diyarbakır Gençlikspor ve son maçında ise saat 12.30’da Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü oynayacağı karşılaşma ile tamamlayacak.