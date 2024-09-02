Ordu'da Gazi İlk ve Ortaokulu'nda yaşanan kaza yürek yaktı. Uyum haftası kapsamında okula başlayan birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan, okulun kapısının önünde oyun oynadığı sırada dehşeti yaşadı. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni B.K. okula giriş yapmak isterken Miray Arslan'ı fark edemeyerek lüks aracıyla ezdi.

Ağır yaralanan küçük kız hemen hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Cipin altında kalan ve ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Miray Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yakup ve Eda çiftinin 2 çocuğundan biri olan Miray'ın, ilk kez okula geldiği öğrenilirken, sürücü B.K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"KAFASINDAN VE AYAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİ"

Olayı göre mahalle sakini Rabia Doruk, “Okula girerken çocuğun kafasından ve ayağından geçti. Okul beden eğitimi ve spor öğretmeni. Çocuk okula yeni başlamış, annesi de buradaymış. Ben korktum, elim ayağım titredi” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.