İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu’ndaki mezuniyet töreninde yaşananlar tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz Haziran ayında, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlatmasıyla başlayan olay, yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla yeniden gündeme geldi. Yeni videolarda, öğretmenlerin okul içinde dans ederek kadeh kaldırdığı ve alkollü içki içtiği anlar yer aldı. Görüntüler, veliler arasında büyük tepkiye yol açarken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma süreci devam ediyor. Okulda gerçekleşen bu durumun ardından, eğitim ortamındaki disiplin ve etik kurallar yeniden tartışmaya açıldı.

Editör: İhlas Haber Ajansı