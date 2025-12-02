Liseli Gençler Güreş il birinciliği A ve B kategorilerinde Çorum’u temsil edecek sporcular belli oldu.
A ve B Gençler serbest güreşde katılımın yüksek olduğu il birinciliğinde Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi, grekoromen stilde ise Sungurlulu güreşciler, bayanlarda ise İskilip ve Mecitözünden sekiz güreşci mücadele etti.Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde 80 sporcu mücadele etti.
B Gençler Serbest Güreş il birinciliği: 41-45 kilo: 1. Emirhan Karabıyık (Halk Eğitim), 2. Yusuf Kocak (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), 3. Alperen Bolat (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), M. Aytuğ Erbaş (Osmancık Borsa İstanbul). 48 kilo: M. Kağan Karaca (İskilip MTAL), 2. Resul Efe Gözübüyük (Spor Lisesi), 3. M. Halit Kılıç (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL). 51 kilo: 1. Abdulhamit Çeker (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), 2. O. Baki İskilipli (Osmancık Borsa İstanbul), 3. Engin Kahriman (Osmancık MTAL). 4. Furkan Karaaytuğ (Sungurlu MTAL). 55 Kilo: 1. Y. Eren Koçak (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), 2. Taha Bozkuş (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL). 60 kilo: 1. Y, Berat Aktaş (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), 2. Ömer Tunca ((Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), 3. Eren Çam (TOB OSB), Sefa Dölcü (Osmancık İHL) 65 kilo: 1. Hasan Şentürk (İskilip MTAL), 2. Akın Öz (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), 3. Efe Ahmet Çetinkaya (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), İshak Navruz (Sungurlu MTAL), 71 Kilo: 1. Erdem Güneş ((Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), , 2. Osman Efe Yıldırım (Özel Pınar Koleji), 3. Y. Efe Çelik (Fatih Tekin Lisesi),., Yusuf Sayıcı (İskilip İHL). 80 kilo: 1. T. Mert Özboyacı (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), 2. Fahrettin Uslu (İnönü Anadolu Lisesi), 3. Metehan Karakuş (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), Emir Ahmet Yedekci (Osmancık İHL), 92 kilo: 1. Veysi Yaman (Osmancık Cumhuriyet), 2. Batuhan Taşkaldıran (Şehit Erol Olçok İHL), 3. Burak Ali Kılıç (Şehit Emin Güner MTAL), Murat Uçak (TOBB OSB Lisesi), 110 kilo: 1. M. Seyit Karakaş (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), 2. Talha Bilal Ceylan (Halk Eğitim), 3. Çağatay Çorgeç (Osmancık Borsa İstanbul).
A Gençler Serbest Güreş: 51 kilo: 1. Muhammed Sert (İskilip İHL), 55 kilo: 1. Berat Veli Körpeş (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), 2. Turan Yiğit Sarıkaya (Eti Anadolu Lisesi)y, 60 kilo: 1. Ayberk Uzun (Spor Lisesi), 2. Efe Can Efe (İskilip İHL), 65 kilo: 1. Necati Bozkurt (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), 2. Cemil Efe Türk (Eti Anadolu), 71 kilo: 1. Erdem Topal (İskilip Anadolu İHL). 80. M, Efe Kora (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), 2. Ö. Faruk Ceylan (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), 3. Bedirhan Kınıklı (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), Yusuf Alp Arslan (İskilip Anadolu İHL). 92 kilo: 1. Ömer Faruk Özdemir (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), 2. Mümin Korucu (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), 3. Mustafa Kara (Fatih Anadolu Lisesi), 110 kilo: 1. R. Ekrem Yumurtkan (Şehit Emin Güner MTAL), 2. Muhammed Kalender(Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL), 3. N., Yasin Metin (Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL).
A Genç Bayanlar: 53 kilo Derya Dural (Mecitözü Anadolu Lisesi), 61 kilo Yaren Ağca (Mecitözü Anadolu Lisesi), 65 kilo Özdenur Özmez (İstilip Sultan Hatun Kız MTAL).
B Genç Bayanlar: 57 Kilo: Esma Özmez (İskilip Sultan Hatun Kız MTAL).
A Gençler Grekoromen: 48 kilo: 1. M, Yunus Karınca (Sungurlu MTAL), 55 kilo: 1. Batuhan Kayar (Sungurlu MTAL), 2. İsmail Arda Tosun (Sungurlu İHL), 60 kilo: 1. Utku İlbars (Sungurlu Ticaret), 65 kilo: 1. Ömer Vargeloğlu (Sungurlu MTAL), 71 kilo: İbrahim Körpe (Sungurlu MTAL). 80 kilo: 1. Yiğithan Alaca (Sungurlu MTAL).
B Gençler Grekoromen: 48 kilo: Aşkın Ereceoğlu (Boğazkale ÇPAL), 60 kilo: 1. Yağız Efe Ulutaş (Sungurlu MTAL), 71 kilo: 1. T. Muhammed Tunçkılıç (Sungurlu MTAL), 80 kilo: 1. Hasan Efe Yaldıran (Sungurlu TMAL), 92 kilo: Umut Çetinkaya (Sungurlu MAL).