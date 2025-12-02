Veteranlar Basketbol İl birinciliğinde ilk yarı sona erdi. Ligde ikinci yarı heyecanı ile devam edecek.

İl birinciliğinde altıncı hafta maçları Atatürk Spor Salonunda oynandı.

Brothers takımı, Motto takımını 77-56 yenerken, Vsias takımı ise Bastonia takımını 90-80 mağlup etti. 6.hafta maçına 5’de 5 yaparak giren ÖFK İnşaat ise Erdemli Tarım’ı 62-50 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından ilk yarıda oynadığı altı maçıda kazanan ÖFK İnşaat takımı ilk yarıyı 12 puanla yenilgisiz lider tamamlarken, 6.haftayı BAY geçen Gelişim Basketbol takımı ise 11 puanla ikinci, 10 puanı bulunan Erdemli Tarım üçüncü, 8 puanlı iki takımdan Bastonia dördüncü, Vsias takımı ise beşinci sırada yer aldı. İkinci yarı maçları sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar Play-Off oynamaya hak kazanacaklar.

Sayı Kralı Uğur Altuncu

Veteranlar Basketbol Turnuvası’nda ilk yarı sona ererken, sayı krallığı listesinde ise Vsias takımından Uğur Altuncu birinci sırada yer aldı.

118 sayı ile zirvede yer alan Altuncu’yu, 86 sayı ile Gelişim Basketbol’dan İbrahim Erten takip ederken, ÖFK İnşaat takımından Ali Can Bolat ise 83 sayı ile üçüncü sırada yer aldı.