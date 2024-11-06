Ordu​'nun Altınordu​ ilçesindeki okulunda uyum haftasına katılan 7 yaşındaki Miray Arslan öğretmeni Banu Kaya'nın aracının çarpmasıyla yaşamını yitirmişti. 46 yaşındaki öğretmen okul bahçesine aracıyla girmesiyle suçu tespit edilmiş ve tutuklanması talep edilmişti. Ancak Miray'ın ailesinin canını yakan karar bugün açıklandı.

ÖĞRETMENE TAHLİYE ÇIKTI

Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokul ve Ortaokulu'nda görev yapan Banu Kaya'ya 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmişti. "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan öğretmen tutukluluk kararına itiraz sonucu tahliye edildi. Mahkeme sanık Kaya'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verdi.

CANLARI ÇOK YANDI

Kazada hayatını kaybeden Miray Arslan'ın babası Yakup Arslan, yaptığı açıklamada, canlarının çok yandığını belirterek, verilen karar nedeniyle yıprandıklarını söyledi. Hem savcı hem de 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Arslan, olayın peşini bırakmayacaklarını ifade etti.

ACILI AİLE TEPKİLİ: ÖĞRETMEN DAHA ÖNCE DE UYARILMIŞTI

Tahliye talebine tepki gösteren baba Yakup Arslan, “Küçük kızım Miray Arslan, 2 Eylül 2024 tarihinde büyük bir heyecan ve sevinçle Gazi İlkokulu'nda birinci sınıfa başladı. Çocuğumuzun ve ailesi olarak bizlerin sevinci çok kısa sürdü. Çocuğumuzu eğitim öğretim için gönderdiğimiz okuldan cenazesiyle geri aldık. Çocuğumuzun ölümüne aynı okulda görevli bir öğretmenin sebep olması bizlerin acısını daha da katladı. Çocuğumuzun ölümüne neden olan öğretmenin asli ve tam kusurlu olduğu adli tıp raporuyla sabittir. Sanık hakkında Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, mahkemece sanık olması muhtemelen kastla eylemini gerçekleştirdiğine dair delillere rağmen avukatlarımızın buna dair tüm talepleri reddedilerek sanık hakkında taksirle ölüme sebep olmaktan dört yıl beş ay on gün hapis cezası ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Dosyada dinlenen tanıkların çocuğumuzu öldüren öğretmenin aracıyla okul bahçesine kontrolsüz giriş yapması nedeniyle daha önce de uyarıldığını ifade etmiş olmalarına rağmen bu durum da mahkemece dikkate alınmamıştır” dedi.



Küçük Miray'ın okulun ilk gününden kalan hatırası

MİRAY ARSLAN OLAYI NEDİR?

2 Eylül'de Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokul ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya, 52 BK 790 plakalı otomobille bahçeye girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarpmıştı.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dördüncü duruşmada, sanığa, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesi ve tutukluluk halinin devamı kararlaştırılmıştı.

Mahkeme heyeti ayrıca, trafik düzeninin gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı davranışı nedeniyle Kaya'nın 2 yıl süreyle sürücü belgesini kullanmasının da yasaklanmasına karar vermişti.