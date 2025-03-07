Çorum Belediye Meclisinin CHP’li Üyesi Tuncay Yılmaz, son günlerde gündemde olan bir inşaat mühendisinin proje usulsüzlüğü hakkında değerlendirmede bulundu.

Çorum Belediyesinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yapı denetim firmalarının tamamından, konunun bağımsız bir kurul tarafından incelenmesi amacıyla üniversiteler bünyesindeki öğretim elemanlarına ilgili projelerin performans analizlerinin hazırlatılarak belediyeye 02.04.2025 tarihine kadar sunulması istenmiştir. Konuyla ilgili olarak Hitit Üniversitesi öğretim elemanları çalışmalara başlamıştır. Performans raporlarından çıkacak sonuca göre gerekli işlemler ivedilikle tesis edilecektir” ifadelerinin yer aldığını kaydeden Tuncay Yılmaz, “Açıklamadan sonra üniversitenin resmi sitesine girdim. Siteye girdiğinizde fakülteleri tıkladığınızda bölümler var. Üniversite inşaatla ilgili bir bölüm yok. Çorum 2. ve 3. derece deprem kuşağıdır. 6 Şubat depreminde Çorum’da neler hissettik. Depremler bu ülkenin gerçeği. Bunca olay olurken kurnaz bir inşaat mühendisi birtakım verilerle oynayarak önce yapı denetim firmalarını, sonra belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğünü bir şekilde alt etmiş. Diyorsunuz ki bu işi yapan 1 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Oysaki İnşaat Mühendisleri Odası, altı inşaat mühendisinin, yapı projelerinin veri girişlerinde birtakım değişiklikler yaptığını söylüyor. Soruyoruz Çorum Belediyesi sadece 1 kişi hakkında mı suç duyurusunda bulundu. Bu usulsüzlüğü yapan mühendislerin hepsine mi 1 kişiye mi? Bu işler Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğüne düşmeden önce denetleme merci yapı denetim firmaları var. Bu firmalar hakkında suç duyurusunda bulundunuz mu? Bulunacak mısınız?

Bu çok ciddi bir mesele. Birçok projede 7 şiddetindeki depreme dayanması gereken binalar 4 şiddetindeki depreme dayanıksız hale geliyor. İnşaat Mühendisleri Odası diyor ki 270 proje tespit edildi. İnşaatı devam eden 190 proje var. Asıl konuşulan konu şu. Fason projeciliği nasıl tespit edecek Çorum Belediyesi. İş yoğunluğundan dolayı inşaat mühendisinin bir tanesi bu arkadaşlara projeyi yolluyor, bunlarda çiziyor yapı denetime ve yapı kontrole giderken kendileri imzalıyor, kendileri çizmiş gibi. Bunlar nasıl tespit edilecek? Yan temeldeki 50 ton ile hemen yan inşaattaki 25 tonu gören arkadaşı tebrik ediyorum. Bu arkadaş fark edene kadar Yapı Kontrol Müdürlüğü ne iş yapmaktaydı başkanım. Bundan önce yüzlerce proje geçerken neredeydiler. İnsanlar kendi mezarlarına mı para verdiler alırken. Aslında bu olay Türkiye’nin gündemine oturması lazım. CHP’li ya da Yeniden Refah’lı Belediye’de bu olay olsaydı muhtemelen soruşturma açılırdı” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, o 6 mühendisin ismini Odaya verenin Belediye olduğunu belirterek, “Onlarla ilgili suç duyurusu yapılacaksa Oda da yapabilir bizde yapabiliriz. Söz konusu özellikle 1 mühendistir. 5 isimle ilgili Oda nasıl hareket ederse ona hareket edeceğiz” şeklinde kaydetti.