Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Novaya dünya çapında ses getirecek bir iddiayı gündeme getirdi. Söz konusu haberde Azerbaycan'da yapılacak darbe girişiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devreye girmesiyle son anda önlendiği iddia edildi.

UÇAĞIN VURULMASI İKİ LİDER ARASINDA GERGİNLİK YARATTI

Haberde yer verilen bilgilere göre, aralık ayında Rus füzelerinin isabet etmesi sonucu düşen ve 29 yolcunun hayatını kaybettiği Azerbaycan yolcu uçağının ardından Aliyev ve Putin arasında yaşanan gerginlik, Azerbaycan'da darbe girişiminde bulunmak isteyen üst düzey yetkililerin Rusya ile temas kurmasına neden oldu.

MEKHTİYEV'DEN ALİYEV'İ DEVİRME PLANI

İddialara göre Mekhtiyev, Moskova ile Bakü arasındaki gerilimi fırsat bilerek eski bağlantıları aracılığıyla Rus yetkililere darbe planını bildirdi ve Rusya'nın desteğini talep etti. Mekhtiyev'in planına göre, yönetimi ele geçirip geçiş dönemini yönetecek geçici bir organ kuracak ve bunun başında kendisi bulunacaktı.

VATANA İHANET SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Euronews'te yer verilen bilgilere göre, birkaç gün içinde Mekhtiyev tutuklandı ve iktidarı ele geçirme komplo ve vatana ihanet suçlamalarıyla yargılanmak üzere soruşturma başlatıldı. Azerbaycan haber ajansı Minval, Mekhtiyev'in Cumhurbaşkanlığı İdaresi'ndeki görevinden alındığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Moskova ile Bakü arasındaki ilişkiler, geçen yıl aralık ayında Rus hava savunmasının Azerbaycan yolcu uçağını vurması sonucu 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle gerilmişti. Putin söz konusu olayın sorumluluğunu üstlenmişti. İlişkiler, haziran sonunda Yekaterinburg'daki koordineli Rus polis operasyonlarında iki Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybetmesiyle daha da bozulmuştu. Duşanbe'deki görüşmenin ardından ise Aliyev, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "başarıyla geliştiğini" ifade etmişti.