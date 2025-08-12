Temmuz ayında Türkiye genelinde baş gösteren şap hastalığı, Ardahan ve çevresinde kritik seviyeye ulaştı. Hayvancılıkla geçinen yüzlerce aile, geçim kaynağını kaybederken, telef olan hayvan sayısının 10 bini aştığı, zararın ise 1 milyar 500 milyon lirayı geçtiği tahmin ediliyor.

HAYVAN ÖLÜMLERİ REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde 13 bin 286 işletmede toplam 354 bin 453 büyükbaş hayvan bulunuyor. Ancak yalnızca bir ay içinde bu hayvanların 10 bini şap hastalığı nedeniyle telef oldu. Salgın, özellikle hayvancılıkla geçinen köylerde yıkıcı etki yarattı.

AŞILAMA SÜRÜYOR AMA ENDİŞE BİTMİYOR

İl Tarım Müdürlüğü ekipleri sahada aşılama ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Buna rağmen ölümlerin önüne geçilememesi, üreticiler arasında endişeyi artırdı. Besiciler, kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışırken, hayvanlarını kaybedenler çaresizliklerini, "Hayvanlarımız hem hastalandı hem de öldü. Tek gelir kaynağımız buydu" sözleriyle dile getirdi.

AFET BÖLGESİ TALEBİ

Hayvancılık sektörü temsilcileri, yaşanan kayıpların tehlikeli eşiği aştığını belirterek Ardahan'ın "afet bölgesi" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

VETERİNELERDEN KRİTİK UYARI

Özel veteriner klinikleri, salgının kontrol altına alınabilmesi için aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarının hızla artırılması gerektiğini vurguluyor. Klinikler, mevcut müdahalelerin yetersiz olduğu yönünde eleştiriler de yöneltti.

FİYATLAR PATLAYACAK

Ardahan'da şap hastalığı nedeniyle yaşanan büyükbaş hayvan ölümlerinin, et ve süt fiyatlarına doğrudan yansıması bekleniyor. On binlerce hayvanın telef olması, hem bölgedeki hem de ülke genelindeki arzı azaltarak piyasada dengesizliğe yol açacak. Uzmanlar, bu durumun kısa vadede et ve süt ürünlerinde fiyat artışını kaçınılmaz hale getireceğini, özellikle kış aylarında tüketicinin yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor. Üreticiler ise kayıpların telafisi için acil destek ve afet bölgesi ilanı talebinde bulunuyor.