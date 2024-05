Çorum FK'nın İstanbulspor'dan kiraladığı Nijeryalı futbolcusu Michael Ologo veda etti.

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan Ologo, Çorum’un kendi için her zaman özel kalacağını söyledi.

Ologo, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Çorum FK Taraftarları, Takım Arkadaşlarım ve Antrenörleri,

Çorum FK'ya veda ederken her birinize en derin şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu kulüpte oynamak muhteşem bir yolculuktu ve yaşadığım destek, teşvik ve dostluk için minnettarım. Tutkulu hayranlar için, sarsılmaz desteğiniz gerçekten ilham vericiydi.

Tezahüratlarınız ve destekleriniz moralimizi yükseltti ve bizi her maçta elimizden geleni yapmaya yöneltti. İnanılmaz takım arkadaşlarım, sizinle birlikte oynamak bir onurdu. Hem saha içinde hem de saha dışında paylaştığımız anılar sonsuza kadar hatırlanacak.

Tutkunuz, bağlılığınız ve ekip çalışmanız başarılarımızın arkasındaki itici güç olmuştur. Kendini adamış koçlarımıza, rehberliğiniz ve bize olan inancınız için teşekkür ederiz. Uzmanlığınız ve desteğiniz ekip olarak gelişimimizde etkili oldu.

Buradaki zamanım sona eriyor olsa da anılar, dostluklar ve öğrenilen dersler kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. Keşke Çorum FK'ya şampiyonluk kazandırabilseydim. Her şey için hepinize teşekkür ederim. Çorum FK benim için her zaman özel kalacak. Yürekten şükranlarımla.”