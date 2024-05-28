Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Yaz Temel Dağcılık Eğitimleri Çorum Dağcılar Birliği öncülüğünde Çorum’da ilk defa açıldı.

Bir hafta sürecek eğitime 10 sporcu katılıyor.

Eğitimi, TDF tarafından eğitimli kulüp yöneticilerinin asistanlığında TDF kıdemli antrenörü aynı zamanda Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Zafer Doğru veriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çorum Dağcılar Birliği Başkanı Elif Erdem, “Eğitimler ve süre gelen süreçte gerçekleştireceğimiz faaliyetler sayesinde yeni dağcılar, sporcular, eğitimli arama kurtarma personelleri yetişecek. Çorum’da dağcılık sporu gelişerek aynı zamanda memleketimizin tanıtımına katkıda bulunmuş olacağız. Toplantı salonlarının tahsis edilmesindeki desteklerinden dolayı Çorum Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne ve İl Müdürümüz Cemil Çağlar’a teşekkür ederiz. Mevcut eğitimlerimiz devam edecek olup sonraki süreçte planladığımız yeni eğitimlerimiz olacaktır” dedi.