Çorum’da yüzme antrenörü olarak görev yapan Nur ile Tunahan görkemli bir düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler.

Fatma Çağlayan–Mustafa Tiryaki’nin kızları Nur ile Leyla – Mustafa Taşkın çiftinin oğulları Tunahan, Hanoğlu Konağında geçtiğimiz çarşamba günü düzenlenen düğün töreni ile evlendiler.

Genç yüzme antrenörü çiftin nikahlarını Çorum Belediyesi Evlendirme Memuru Süleyman Delice kıyarken şahitliklerini ise Yasemin Yalçınkaya ve İftade Aslan yaptı.

Nur ve Tunahan’ın düğün törenlerine Çorum Ata Su Sporları Kulübü yöneticileri , antrenörleri, sporcular ile birlikte iki ailenin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

HAKİMİYET, genç çifti tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.