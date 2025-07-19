Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Bolu’da sürdüren Arca Çorum FK dünü sabah ve akşam çift antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım saban salonda kuvvet akşam ise sahada taktik çalışma yaptı.

Çorum FK sabah saat 10’da otel fitnes salonunda günün ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki bu çalışmaya yeni transfer Caner Osmanpaşa da katılırken tüm futbolcular salonda bulunan aletlerde kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yaptılar Oldukça tempolu geçen bu çalışmada teknik heyet futbolculara özellikle adalelere güçlendirme hareketleri yaptırdı.

Kırmızı Siyahlı takım akşam saat 17’de ise otel sahasında günün ikinci antrenmanına çıktı. Bu çalışma dinamik ısınma hareketleri ile başladı andından topla sürat çalışması yaptıran teknik heyet daha sonra beşe iki pas çalışması ile antrenmanı sürdürdü.

Son bölümde hücum ve savunma taktik çalışması yaptıran Teknik Heyet yeni sezon oyun taktiklerini uygulattı ve gördükleri eksikler konusunda futbolculara uyarılarda bulundu.

Çalışma oyunla tamamlandı.

Çorum FK bugün sabah dinlenerek geçirirken akşam ise ikinci hazırlık maçına çıkacak.