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Geçtiğimiz hafta Çorum’da göreve başlayan Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 60 kamu kurum ve kuruluşun yetkilisinden çalışmaları hakkında brifing aldı.

Doç. Dr. Zülkif Dağlı brifinglerde, ‘gelişme, ilerleme ve hizmet’ vurgusunda bulundu.

Vali Dağlı, toplantılarda kurum yöneticilerine, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak adına kamu kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanmaları, aynı zamanda Çorum'un ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyelini artıracak optimum projeleri geliştirip uygulamaya koymaları için büyük çaba sarf etmeleri talimatını verdi.

Çorum’u hızlı tanımak ve genel durumunu anlamak açısından tüm kurumlardan aldığı brifingleri önemsediğini kaydeden Vali Dağlı, bu bilgiler doğrultusunda ilin sorunlarını en iyi şekilde tespit ederek buna yönelik akılcı, çözüm odaklı hazırlanacak projeleri hayata geçirmek suretiyle eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, sanayiden çevreye kadar her alanda ilerlemeyi ve halkın refah düzeyini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çorum’un her alanda daha fazla gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte koordineli bir şekilde ekip ruhuyla çalışacaklarını, halkın beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun, verimli ve kaliteli hizmet sunma çabası içinde olacaklarını vurgulayan Vali Dağlı, görev süresi içerisinde vatandaşların güvenliği, huzuru ve refahının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Vali Dağlı, yeni görevinde Çorum’a ve halkına en iyi şekilde hizmet etmek adına kararlılığını dile getirerek, vatandaşların desteği ve işbirliğiyle daha aydınlık bir geleceğe doğru hep birlikte ilerlemeyi arzuladığını ifade etti.