AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcıları Ali Sami Odabaş, Cemil Öz ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ile birlikte sağlık yatırımlarını incelerken, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve ekip arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Yapılan açıklamaya göre; 2024 yılında Çorum genelinde 7 milyon 800 bin vatandaş muayene edilirken, 2025 yılının ilk yarısında bu sayının 4 milyon 600 bine ulaştığı belirtildi. Bu rakamların AK Parti’nin sağlık alanındaki yatırımlarının milletin hayatına doğrudan dokunduğunu gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

ONKOLOJİ TANI VE TEDAVİ MERKEZİ’NE YENİ CİHAZLAR

Çorum’da hizmet veren Onkoloji Hastanesi’nin her yıl ortalama 5.500 hastaya kemoterapi hizmeti sunduğu, yeni yapılan PET/CT, SPECT/CT ve LINAC ihaleleri ile birlikte merkezin Türkiye’nin örnek sağlık birimi haline geleceği vurgulandı. Heyet ziyaretinde doktorlar ve sağlık personeliyle de bir araya gelerek özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Kaya’nın verdiği bilgiye göre; Çorum’da devam eden projelerle şehir, adeta bir sağlık üssüne dönüşüyor.

200 yataklı yeni hastane, Yavruturna Toplum Sağlığı Merkezi-Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve iki adet 112 İstasyonu, Söğütlüevler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu, Kunduzhan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu sağlık yatırımları arasında yer alıyor.

AK Parti heyeti Ulukavak ve Mimar Sinan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlarla bir araya gelirken, verilen hizmetler yerinde incelendi.

Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ni ziyaret eden heyet hem hemşehrilerle hem de sağlık personeliyle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gülabibey Mahallesi Bağcılar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ziyaret edilerek, fedakâr sağlık personeliyle buluşuldu ve özverili çalışmaları için teşekkür edildi.

Yapılan açıklamada, “Milletimizin sağlığı için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha fazla yatırım, daha güçlü sağlık altyapısı, daha huzurlu bir gelecek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” denildi.