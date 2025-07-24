Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'ne 1 tıbbi Onkoloji Uzmanı atandı.

2023 yılında açılan ve doktor eksikliği nedeniyle hizmette sıkıntı yaşanan merkezde 1 tıbbi Onkoloji Uzmanı daha görev yapacak.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan CHP çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız;

'UZMAN DOKTOR SAYISI 3'E ÇIKARILMALI'

"Uzun süredir bir tıbbi Onkoloji uzmanı ile hizmet veren Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’ne bugün (23 Temmuz 2025) itibarıyla bir tıbbi Onkoloji uzmanı daha atandığını memnuniyetle öğrendim. Gerek hastane önünde gerekse Meclis’te Onkoloji merkezindeki uzman eksikliğini dile getirmiş, uzman sayısının 2 veya 3’e çıkarılmasını talep etmiştik. Sesimizin duyulması, hastaların ve hastane yöneticilerinin mağduriyetinin giderilmesini son derece olumlu buluyor, yakın süre zarfında en az bir tıbbi Onkoloji uzmanı daha atanması yapılarak sayının 3’e çıkmasını bekliyoruz." dedi

'DİŞ HASTANESİ'NDEKİ DOKTOR SIKINTISI DA ÇÖZÜLMELİ'

Tahtasız, Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ndeki doktor eksikliklerinin giderilerek çene cerrahı, ortodonti, endodonti uzmanlık alanında 3 doktor ataması yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.