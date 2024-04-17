Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Sungurlu Belediye Başkanlığı’na seçilen kulübün Onursal Başkanı Muhsin Dere’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, beraberinde Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi makamında ziyaret etti.

Kulübe verdiği önemli katkılar nedeniyle Onursal Başkanlığa layık görülen Muhsin Dere’nin Sungurlu Belediye Başkanı seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oğuzhan Yalçın, kendisine başarılar diledi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de, ziyaretten dolayı Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ve ekibine teşekkür ederken, “Ahlatcı Çorum FK’mız emin adımlarla Play-Off yolunda ilerliyor” diyerek, Çorum FK’ya da başarı dileğini iletti.