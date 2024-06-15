Denizli'de orman yangını nedeniyle yaklaşık bin kişinin yaşadığı Mollaahmet Mahallesi'nde tahliye işlemi başlatıldı.

Vatandaşların bir kısmı hayvanlarıyla birlikte mahalleyi tahliye ederken, bir kısmı ise evini barkını bırakıp gidemedi.

Denizli'nin Babadağ ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını halen devam ediyor.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle de hızlı ilerleyen yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı.

Yaylada 30 ev yangının ilk saatlerinde tahliye edilirken, yangın Mollaahmet Mahallesi'ni tehdit etmeye başladı.

Yoğun dumanın de etkili olduğu yaklaşık bin nüfuslu mahalle için tedbir amaçlı tahliye kararı verildi.

Mahalledeki evlerin kapıları jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından bir bir çalınarak mahalleyi boşaltılması söylendi. Jandarma ekipleri aynı zamanda araç megafonlarıyla köyün boşaltılması konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşların bir kısmı hayvanlarıyla birlikte mahalleyi tahliye etmeye başladı. Kimi vatandaşlar ise hayvanları götürecek uygun alanları olmadığı gerekçesiyle mahalleden ayrılmak istemediği öğrenildi.

Mahalleden tahliye edilen vatandaşların Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Kınıklı yerleşkesine konaklayacağı öğrenildi.

Evini ve hayvanlarını mahalleden tahliye eden Ergün Çavuş, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, Valimiz, kaymakamımız, jandarmamız gelip yardım etti. Devlet olmazsa biz olmayız. Mahalle tahliye edilmeye başladı. Mahallede yaklaşık 400 hayvanımız var. Tahliye edebildiğimiz kadarını düğün salonuna, boş alanlara hayvanlarımızı götüreceğiz. Allah izin verirse köyümüz yanmayacak" dedi.