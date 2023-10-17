Tokat'ın Zile ilçesinde ormanda odun keserken silahla vurularak öldürülen Osman Ün'ün cenazesi toprağa verildi.
Ün'ün cenazesi, işlemlerin ardından yakınları tarafından Zile Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Küçüközlü Köyü Camisi'ne getirildi.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ün'ün cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan jandarma ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
İlçeye bağlı Küçüközlü köyünde dün, ormanda odun kesen köylülerin üzerlerine silahla ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucu yaralanan ve ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Ün, yaşamını yitirmişti.