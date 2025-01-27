Çorum ’da bir kişi ormanlık arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Çalkışla köyünde İsmail Yılmaz (69), köy yakınlarındaki ormanlık alanda hareketsiz halde yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede üzerinde darp ve kesi izine rastlanmayan Yılmaz'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.