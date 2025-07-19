Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen "Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen)" kapsamında 81 ilde uygulanması planlanan hızlandırıcı hibe desteği programının uygulama süreci başladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesi’nde "Orta Karadenizde Yeşil Dönüşüm" adıyla yürütülen program, 3 Temmuz 2025 tarihinde kamuoyuna ilan edildi.



Yeşil geçişe katkı sunan projeler desteklenecek

Program kapsamında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler ile kooperatifler ve üretici birliklerinin; çevresel sürdürülebilirlik, yeşil teknolojiye geçiş ve kaynak verimliliği gibi alanlarda geliştirecekleri projelere finansal destek sağlanacak. Desteklerin temel amacı; daha yeşil ve sürdürülebilir üretim yapılarının oluşturulmasını teşvik etmek; yeşil çözümlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını desteklemek ve yeşil dönüşüm sürecinde kadınlar ile gençlerin istihdam olanaklarını artırmak.



30 milyon TL kaynak, yüzde 90’a varan destek oranı

Program kapsamında toplam 30 milyon TL kaynak tahsis edildi. Destek tutarları ve oranları ise başvuru sahiplerinin niteliğine göre şu şekilde belirlendi:

Mikro ve küçük işletmeler için destek tutarı 600 bin TL-2 milyon TL, destek oranı yüzde 50-yüzde 75.

Kooperatif ve üretici birlikleri için destek tutarı 600 bin TL-2 milyon TL, destek oranı yüzde 75 -yüzde 90.



Çevrim içi ve yüz yüze toplantılar ile paydaşlar bilgilendiriliyor

Orta Karadeniz’de Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı’nın tanıtımı ve başvuru sürecine ilişkin bilgilendirme amacıyla, OKA tarafından Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

Toplantılarda, potansiyel başvuru sahiplerine; programın amacı ve öncelikleri, başvuru koşulları ve değerlendirme süreci, proje hazırlık sürecine ilişkin ayrıntılar aktarılıyor. Böylelikle, ilgililerin programdan en yüksek düzeyde faydalanmaları hedefleniyor.



Başvurular KAYS üzerinden, son tarih 29 Ağustos 2025

Program başvuruları, 14 Temmuz 2025 itibarıyla alınmaya başladı. Son başvuru tarihi ise 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 23.59 olarak belirlendi. Başvurular yalnızca Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden kabul edilecek.

Başvuru rehberi ve ayrıntılı bilgilere OKA'nın web sitesinde yer alan "Başvurabileceklerim" bölümünden ulaşılabiliyor.