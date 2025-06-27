28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında gruplarda son hafta heyecanı bugün kırmızı grupta oynanacak üç maçla başlayacak.

Grupta son hafta maçları öncesinde ilk üç sıra belli son hafta maçları puan sıralamasını belirleyecek. Bu gruptan ilk üç takımın çeyrek finale çıkacak olması nedeni ile takımlar lider çıkarak birinci torbada yer almak için mücadele edecekler.

Mimar Sinan sahasında bugün saat 18’de oynanacak ilk maçta 9 puanla üçüncü sırada bulunan Bi Kitapevi ile 3 puanla beşinci sırada bulunan Asal Mühendislik takımları karşılaşacak. Bi Kitapevi bu maçı kazanarak çeyrek finali garantileyecek ve sıralamasını son iki maçın sonucu belirleyecek.

Bu maçın ardından saat 19.30’da ise Kokoreçci Uğur ile Ata-Ser yapı takımları karşılaşacak. 9 puanla ikinci sırada bulunan Kokoreçci Uğur takımı bu maçı kazanması veya berabere kalması halinde çeyrek final biletini alacak. Ata-Ser Yapı takımı ise turnuvanın son maçında ilk puanını almak için mücadele edecek.

Günün son maçında ise saat 21.00’de 9 puan ve averajla lider durumda bulunan CNR Elektirik takımı ile 6 puanla dördüncü sırada bulunan Asal Mühendislik karşılaşacak.

CNR Elektik maçtan beraberlikle bile ayrılsa çeyrek finale yükselecek. Asal Mühendislik ise bu maçı kazanarak 9 puana yükselecek ve rakibi karşısında ikili averaj üstünlüğünü ele geçirerek çeyrek final biletini alacak.