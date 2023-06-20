HARUN AKKAYA

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Çorum Şubesi tarafından 26’sı düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvası’na, 15 Haziran Perşembe günü, Yağmur Tur ile Kalehisar Kardeşler İveco takımları arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle ara verilmişti.

ASGD Şube Başkanı Rıfat Kara, Tertip Komitesi üyesi Halil Öztürk, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, Hakem Atama Sorumlusu Özgür Demirci ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Çorum Şubesi Başkanı Ahmet Ecevit’in katılımı ile turnuvanın geleceği ile ilgili ne yapılabilir konusunda detaylı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlk olarak, İl Futbol Hakem Komitesi, hakemler ile yaptıkları toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, uygulanabilir kuralların net bir şekilde konulması halinde 26 yıldır düzenlenen turnuvanın devam etmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.

Turnuva Tertip Komitesi de, yaşanan olayların kabul edilir bir yanının olmadığını belirterek, geleneğin devam etmesi ve bu yıl için harcama yaparak mücadele eden takımları mağdur etmemek için devam kararının doğru olduğunu ancak bu yaşananların bir milat olmasını ve geleneğin devam etmesi için herkesin çok daha sorumlu ve duyarlı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Yapılan değerlendirme sonucunda, turnuvanın selameti açısından cezaların daha caydırıcı olması için alınabilecek kararlar detaylı olarak ele alındı. İşte o kararlar:

1. Turnuvada mücadele eden tüm takımlar bundan sonra yaşanabilecek bu tür çirkinliklerin bir daha tekrar etmesi halinde alınacak her karara kabul edecekler. Bu hafta içinde başlayacak turnuvanın kalan bölümlerinde uygulanmak üzere bir takım bir maçta 5 ve üzerinde sarı kart görmesi halinde, olası puan eşitliği halinde -1 puan cezası olacak avantajını kaybedecek. Bir takımdan üçün üzerinde futbolcu hep birlikte hakeme itiraza gelmesi halinde maçın hakemi içlerinden birine sarı kart gösterecek.

2. Turnuvada görev yapan hakemler ve görevliler, 6222 sayılı kanunun 20. maddesi uyarınca kamu görevlisi sayılıyorlar. Bunlara karşı yapılacak her türlü suç bu kapsamda değerlendirilip bu yasa doğrultusunda işlem yapılacaktır.

3.Kırmızı kart ve diğer suçlardan dolayı verilecek cezalar katı şekilde uygulanacak olup, itiraz eden takımlar adına sadece takım sorumlusu, yazılı olarak Tertip Kurulu’na itirazda bulunabilecek İtiraz bedeli 1.000 lira olarak belirlenmiş olup, itiraz haklı bulunursa, para geri iade edilecek. Müsabakalar öncesinde, sırasında ve sonrasında turnuvaya katılanları ve turnuvayı küçük düşürücü şekilde davrananlarla ilgili karar verme yetkesi Disiplin Kurulu’ndadır.

4. Turnuvayla ilgili olarak sosyal medya aracılığı ile kötü söz, küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunanlara Disiplin Kurulu tarafından ceza verilebilecektir.

5. Müsabaka sırasında, yedek kulübelerinde listede ismi bulunan yedek oyuncular dışında bir idareci ve bir antrenör dışında kimse bulunmayacak. Çocuklar kulübeye alınmayacak, oyundan çıkıp soyunma odasında üstünü giyinen oyuncu yedek kulübesinde oturamayacaktır. Bu durumlarda hakemler maçı durdurarak kurala uyulana kadar müsabakayı tekrar başlatmayacaktır.

6. Müsabakalarda güvenlik ve sağlık tedbirlerini tertip komitesi alacak, müsabakanın hakemi ilgili konularda gerekli gördüğü takdirde müsabakayı başlatmayacaktır. Gerekli tedbirler alınamadığı durumda hakem maçı tatil edecek ve raporu doğrultusunda maçla ilgili kararı Disiplin Kurulu verecektir.