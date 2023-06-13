Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Milli Takımı, Mısır'da düzenlenecek Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası ve Macaristan'da gerçekleştirilecek Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'na Çorum 'daki kampta hazırlanıyor.

Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu'nda idman yapan sporcular, Paletli Yüzme Milli Takım antrenörleri Reşit Çevir, Miraç Ömer Uslu ve Canberk Babaoğlu gözetiminde şampiyonalara hazırlanıyor.

Paletli Yüzme Milli Takım Antrenörü Reşit Çevir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon içinde bir kamp gerçekleştirdiklerini, ikinci kampın da Çorum 'da başladığını söyledi.

Madalya provasıyla idmanlara başladıklarını belirten Çevir, "Hedefimiz Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya almak. Her branş ve mesafede madalya ile dönmek istiyoruz. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz." dedi.

Gençlerde 9, büyüklerde ise 8 sporcuyla şampiyonalara katılacaklarını dile getiren Çevir, "Sporcularımız hazır. Kampta son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gençlerle Mısır'a gidip, madalyalarla dönmek hedefimiz." diye konuştu.



- "Yükselen bir grafiğimiz var"

Milli takımın ilk kez 2016'da madalya kazandığını anlatan Çevir, şunları söyledi:

"Ömer Faruk Saydam ile dünya şampiyonluğunu kazandık. Sonrasında her yıl aynı şekilde madalyalar geldi. Şu an yükselen bir grafiğimiz var. Şampiyonaya gittiğimizde eskiye göre çok daha farklı gözle bakılıyoruz. Mücadele ediyoruz, madalya alıyoruz. Güzel bir ivme kazandık. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam ederiz."

Çevir, kampa verdikleri destekten ötürü Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.



- Ömer Faruk Saydam: "İlk üçte olmak için çabalıyoruz"



Türkiye'nin ilk paletli yüzme dünya şampiyonu Ömer Faruk Saydam da 16 yıldır paletli yüzme sporuyla uğraştığını bildirdi.

2014'te ilk kez milli sporcu olduktan sonra 2016'da dünya şampiyonluğu elde etmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Saydam, "Kamptan sonra Büyükler Avrupa Şampiyonası için Macaristan'a gideceğim. Hazırlanmak için bir aylık süre kaldı. İlk üçte olmak için çabalıyoruz. Sabahımız, akşamımız sırf bu yarışma için. Kendimde bu gücü buluyorum. İlk üçte olmak için gerekli yapıya ve güce sahibim. Tek gereken şey daha çok çalışmak." şeklinde konuştu.

Milli takımın en genç sporcusu 14 yaşındaki Hayat Çalışkan ise ilk kez milli formayı giyecek olmanın heyecanını yaşadığını anlattı.

Paletli Yüzme Milli Takımı'na 1500 metre seçmelerinde rekor kırarak seçildiğini belirten Çalışkan, "Bir hafta sonra Mısır'da Dünya Şampiyonası'nda 1500 metrede yarışacağım. Bir ay sonra da Macaristan'da yarışa katılacağım. Türk Milli Takımı'nın bu yılki en genç sporcusu olmaktan mutluyum. Milli sporcu olmak her sporcunun tatması gereken bir duygu. Kendime güveniyorum. Seçmelerden sonra cesaret geldi, kendime güvenim arttı. Kamp da güzel gidiyor, çok sıkı çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.