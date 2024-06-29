27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında Siyah ve Beyaz Grupta dördüncü hafta maçları heyecanı hafta sonunda Mimar Sinan sahasında oynanacak.

Siyah grupta bugün oynanacak iki maçta ikinci tur mücadelesinde günün ilk maçında saat 18.30'da grupta lider durumda Eker İnşaat ile puansız takım CNR Elektrik arasında oynanacak.

Eker İnşaat bu maçı kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Eker İnşaat bu maçla grup maçları tamamlayacak.

Günün ikinci maçında ise ikinci tur mücadelesi veren Kalehisar Kardeşler İveco takımı ile Beyaz Saray Düğün Salonları arasında oynanacak. Bu maçı kazanan takım umutlarını son haftaya taşıyacak.

Dördüncü haftanın son maçları ise Beyaz Grupta oynanacak. Günün ilk maçında saat 18.30'da Dört puanla üçüncü sırada bulunan Şah Yapı takımı ile bir puanla dördüncü sırada bulunan Gözde Yapı arasında.

Saat 20'de oynanacak dördüncü haftanın son maçında ise grupta ilk iki sırada bulunan Çopraşıklı Deli Kadir takımı ile Polat Harita Mühendislik takımları karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım ikinci tiur biletini alacak.