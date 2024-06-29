Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil edecek Mimar Sinanspor’da yeni sezon kadro planlamasında iç transfer taarruzu devam ediyor.

Kırmızı Siyahlılar iç transferde üç isimle daha anlaştı.

Mimar Sinan Gençlikspor iç transfer görüşmelerinde kendi alt yapısından yetişen ve geçen sezon takımda forma giyen üç isim ile daha 'devam' dedi.

Yeşil Beyazlı takım 17 yaşında ve sağ bek mevkiinde oynayan geçen sezon U 17, U 18 ve 1. Amatör Küme maçlarında forma giyen Ahmet Kaan Bardakcı ile yeni sezonda devam kararı aldı.

Yeşil beyazlı takımın diğer iç transferde anlaştığı isim ise stoper i oynayan ve 17 yaşındaki Emirhan Yalçın oldu. Yalçın da Mimar Sinan takımının alt yapısından yetişti ve U 17, U 18 ile 1. Amatör Küme takımında forma giydi.

Mimar Sinan kulübünün diğer anlaştığı isim ise sol bek oynayan ve 18 yaşındaki Kerem Delice, 2016’dan buyana yeşil beyazlı kulübün alt yapısından yetişen Kerem Delice yeni sezon içinde Bölgesel Amatör Lig takımında forma giymek için anlaştı.

Mimar Sinanspor kulübü başkanı Alper Zahir iç transferi büyük oranda bitirdiklerini önümüzdeki günlerde iç transferin ardından dış transferde teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda görüştüğü futbolcularla anlaşmaya başlayacaklarını söyledi.