27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında son çeyrek finalist bugün oynanacak ön ele maçı sonunda belli olacak.Gruplarında ikinci olan iki takım Şirinler Group Alaca ile Bolat Harita Mühendislik takımları çelrek finale yükselmek için bugün saat 19’da Mimar Sinan sahasında karşılaşacaklar.

Kırmızı Grupta mücadele eden ve beş maçta 4 galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 12 puanla gruptan ikinci olarak çıkan Şirinler Group Alaca takımı ile Beyaz Grupta mücadele eden ve dört maçta topladığı 7 puanla ikinci olan Bolat Harita Mühendislik takımları çeyrek finale yükselmek için bugün mücadele edecekler.

Bugün oynanacak baraj maçını kazanan takım 14 Temmuz pazar günü saat 20’de çeyrek finalde Eker İnşaat takımı ile yarı finale yükselmek için karşılaşacak.

Hakem Mehmet

Samet Ünal

İl Hakem Kurulu bu akşam oynanacak çeyrek final ön eleme maçına Mehmet Samet Ünal’ı atadı. Maçta Ünal’ın yardımcılıklarını ise Ömür Soytemiz ve Fatih Koçak yapacaklar.